「勸善書」暗藏槍、毒…販毒集團4嫌落網

高市警方瓦解以鐘嫌為首活躍於岡山、旗山等地的販毒集團，逮捕4嫌。（記者黃建華攝）

2017-01-24 12:38

〔記者黃建華／高雄報導〕勸人行善的經書，竟成為販毒集團藏放槍械與煉毒配方「寶典」，自以神不知鬼不覺，但還是逃不過警方法眼！

高雄市刑大偵六隊與旗山警分局偵辦一個活躍旗山、岡山等地的販毒集團，逮捕鐘姓等4嫌，其中，警方搜索時發現前科累累的鐘嫌家中竟擺放「勸善書」等多本厚重書籍，警方好奇翻閱，赫見內藏制式金牛座手槍、毒品與製毒配方，鐵證如山，鐘嫌只好俯首認罪。

高市刑大偵六隊18分隊與旗山分局偵查隊半年前獲報指出，鐘姓嫌犯（56歲）等4人販毒集團，在岡山、橋頭、旗山、阿蓮一帶販賣海洛英、安毒，警方報請橋頭地檢署檢察官陳俐吟指揮偵辦，經過6個多月埋伏及跟監，掌握具體事證後向橋頭地檢署及橋頭地院聲請搜索票及拘票，展開收網行動。

專案小組昨兵分四路同步查緝，於鐘嫌住所搜索時，先在嫌犯電腦桌旁發現一本「勸善書」，書內藏放安非他命、電子磅秤及數張筆記，該筆記記載關於製造安非他命之方式，接著又發覺鐘嫌床鋪旁邊放有另一本更厚重的書，十分可疑，翻開書本赫見內頁挖空竟放置一把制式TAURUS PT911（俗稱金牛座）手槍，而且彈匣內裝填5發制式子彈，鍾嫌坦承槍、毒均是他所有。

本次掃毒行動，警方將鐘姓販毒集團4嫌及多名購毒藥腳一網成擒，並成功阻止嫌犯企圖製造安非他命毒品的計畫，全案依販賣毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送橋檢偵辦。

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