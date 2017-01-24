台南警疑收賄包庇酒店 3人遭聲押

2017-01-24 12:31

〔記者王捷／台南報導〕台南市警局爆發貪瀆案，南檢指出，高雄市調查處接獲舉報，有台南市警局官警涉嫌收受酒店業者賄賂，由黑金組檢察官陳擁文指揮，經深入查證在23日一舉約談16名相關涉案人，已裁定六分局2名刑警交保，另聲押市警局勤務中心高姓警官、警界退休的黃男及1名程姓酒店業者。

涉入貪汙案的酒店，在去年曾發生多起糾紛與槍擊案，是六分局的密集臨檢重點，甚至為了給業者下馬威，逼業者交出涉案人，警分局還在酒店門口從凌晨0時到5時派員站崗，每小時臨檢一次，令業者大喊吃不消，但六分局強調，該分局刑警涉案，是在密集臨檢之前。

檢方認為，證據顯示程姓業者與涉案官警關係匪淺，為逃避警方臨檢，長期以每月新台幣數萬元不等的代價，行賄高姓警官、黃男。

高、黃、程等3人涉嫌違反貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大，有串證及湮滅證據之虞，檢方向法院聲請羈押，目前仍在法院審理中。

有警官透露，涉案的高員任職市警局勤務中心，市警局勤務中心等同於整個警局的指揮塔，但由於設在新營，天高皇帝遠根本管不到警分局，等同於空轉，洩露情資給業者反而是警分局比較可能，但過去高員在舊台南市仍有一定勢力。

市警局指出，目前交保的2名刑警，是王姓小隊長與吳姓偵查佐，王員前年才從刑大升任分局偵查隊小隊長，因友人邀約前往該家酒店慶生，而吳員受業者請託查証員工身分年齡是否虛報，查明是否滿18歲而與業者經常連絡，檢方分別裁定5萬、10萬交保，市警局從嚴追究責任，王、吳2人各記大過，並立即由刑事人員改調為制服警察。