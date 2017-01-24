養老中心建地遭開挖回填廢棄物 警移送83名土老鼠

2017-01-24 12:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕新竹縣新豐鄉松柏段的「明新敬老中心」預定地，原為荒蕪山坡地，經「明新科技大學」董事會整地10餘年，並規劃做為大新竹地區的養老服務。

但在動工開土之前，楊姓業者等人覬覦建地內的優質土石方，動用關係自稱能募得資金，並捐樹2萬多株為名義，在擔任董事長職務後，未經其他董事同意，咨意變更建照內容大興土木，篩選土石方並肆意引進事業廢棄物回填，嚴重破壞土地，並造成水土流失。

楊嫌為確保工程順利進行，夥同黃嫌找來十餘名小弟在建地出入口把風，偽裝清潔打掃工人清理路面，實則監控附近人車，一見外人靠近即上前盤問，即便其他董事欲進入建地也遭驅離。

警方歷經3個多月蒐證，發現場內已開挖並篩選完成超過6000米的土石方，再回填約400餘車次污泥及營建剩餘土石方，獲利至少超過數百萬元以上。

警方經搜索取出磅單、合約書及相關帳冊資料等證物，並查緝楊嫌及等共83人，全案依違反山坡地保育利用條例及廢棄物清理法移送新竹地檢署偵辦。