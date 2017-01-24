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許金龍求刑30年 自救會員：關到死都不能消我氣

2017-01-24  12:13

〔記者張慧雯／台北報導〕 台北地檢署歷經5個月偵辦日商百尺竿頭併購樂陞科技破局案，今日全案偵結終結，樂陞董事長許金龍、國票案百億大盜楊瑞仁（現改名楊博智），依涉違反證券交易法等罪起訴，並請求法院合併量處許金龍法定有期徒刑最高刑度30年，不過自救會成員則大罵：求刑30年又不能消我氣！

今日判決結果出爐，樂陞自救會成員在FB上大罵「人渣視司法於無物，玩弄遊戲規則又利用財經記者背景之關係，玩弄權利。三位獨董沒事它媽的就是司法無能；政府無用，至於30年，他媽的人渣關到死都不能消我氣..30年我怎麼知道你台灣這種骯髒司法會不會又來個楊瑞仁？表現良好，提前假釋？」

也有自救會成員指出「判刑了，然後呢？」多數人都希望，當初投資的本能夠拿回來最重要，判刑多少年雖於事無補，但希望能夠遏止歪風，不要再有投資人受害！

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  • 樂陞董事長許金龍遭檢方求刑30年，但自救會成員仍認為「這根本無法消氣」。（記者張慧雯攝）

    樂陞董事長許金龍遭檢方求刑30年，但自救會成員仍認為「這根本無法消氣」。（記者張慧雯攝）

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標題：許金龍求刑30年 自救會員：關到死都不能消我氣


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