盤查毒品被毒販挾持 員警對空鳴槍解圍

2017-01-24 11:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市有毒癮的楊姓男子，去年12月開車行經台灣大道，遇到台中市警局第一分局員警盤查，員警倪茂翔見到車內有毒品，進入副駕駛座查看時，楊男卻重踩油門挾持倪員逃逸，倪員在車內喝令停車，楊男不理會並一路狂奔，倪員右手掏槍對空鳴槍，左手強拉方向盤，楊男撞上變電箱棄車逃逸，被倪員壓制逮捕，台中地檢署今天依妨害公務罪起訴。

起訴書指出，楊男在去年12月23日晚間7時許，把車停在台灣大道一段，遇到一分局的3名員警查緝毒品，其中，員警倪茂翔見到車內有「毒咖啡包」，表明警察身分，並進入車內副駕駛座檢視毒品。

楊男並未抗拒，配合警方查緝，不料，當倪員檢視毒品時，他卻突然踩油門逃逸，倪員來不及退出車外，宛如被挾持的人質，另兩名員警也來不及攔阻，倪員見楊男在路上橫衝直撞，大聲喝令「停車！」，楊男卻仍加速奔馳，雙方於疾駛的車內僵持。

倪員見狀況危急，右手掏槍對空鳴槍示警，左手強拉方向盤，楊男才逐漸減速，但仍撞上變電箱，他棄車逃逸，被倪員逮捕，隨後於車內查獲7包「毒咖啡」與4片新興毒品「梅片（梅子片）」，楊男坦承犯行，台中地檢署依妨害公務罪嫌起訴，可判處3年以下徒刑、拘役或300元以下罰金。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆