炒股坑散戶 和旺前老董二審重判10年半加沒收1億

2017-01-24 11:57

〔記者項程鎮／台北報導〕和旺聯合實業前董事長劉永祥被控掏空公司50億元資產，另又與廖昌禧等股市炒手合作炒股坑殺散戶，不法獲利逾億元，一審依違反證券交易法等罪，將劉判刑10年6月，上訴後，高等法院上午仍判劉10年半，但增加宣告沒收1億元不法所得，可上訴。

同案被告股市作手廖昌禧一審判3年2月，高院改判3年1月，金主陳聰明一審和二審皆判1年8月，但高院考量陳未獲利、還損失慘重，仍願意分期償還債務，加上陳有心臟病等症狀，還須照顧失智症母親，因此宣告緩刑5年，但另命他判決確定後須支付公庫100萬，可上訴。

劉永祥因在澳門欠下賭債，竟掏空公款5億元、盜開和旺支票7億6000多萬元作為私人債務擔保，且僅收5億多元訂金，就將市價30億元土地轉手給金主陳聰明等人，造成和旺損失近50億元，最終跳票下櫃。

劉永祥當時也與美商Cordish合作渡假村事業，擴張事業版圖，使股價原本每股18元多飆漲至歷史新高74元，卻又宣告未與Cordish合作，使股價暴跌，不但出現違約交割情況，甚至跳票1億4000多萬元，致許多散戶遭坑面臨破產，自己卻大賺不義之財。