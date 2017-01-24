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脫光光查肛門 土豪哥進戒治所「編號2509」

2017-01-24  12:10

〔即時新聞／綜合報導〕檢警偵辦W Hotel郭姓小模命案，驗出涉案的「土豪哥」朱家龍尿液、毛髮含有安非他命等毒品，向法院聲請觀察勒戒獲准。確定將在新店戒治所過年。

根據《EBC東森新聞》報導，「土豪哥」朱家龍確定要在新店戒治所過年，編號「2509」，而進到所內接受勒戒者，不管在外面多有名、多有錢，都要全身脫光光大檢查，包括肛門部分，再換上收容人的制服，從此以編號為名。

接著，接受勒戒者要住到有其他舍友的舍房，平均每人使用不到1坪空間，會有簡單置物櫃、淋浴空間和蹲式馬桶，且只有一台電風扇，吃喝得由所方提供，晚上就睡在硬地板上，並有監視器24小時監控。

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  • 「土豪哥」朱家龍被驗出吸毒，送往新店戒治所接受勒戒。（資料照，記者翁聿煌攝）

    「土豪哥」朱家龍被驗出吸毒，送往新店戒治所接受勒戒。（資料照，記者翁聿煌攝）

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標題：脫光光查肛門 土豪哥進戒治所「編號2509」


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