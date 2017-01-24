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欠債籌不出錢 逆孫搶嬤11萬還踹倒她

2017-01-24  11:41

〔記者余衡／新北報導〕大膽逆孫！23歲周姓男子在外積欠債務，前天傍晚跑到新北市三峽山區外婆家搜括財物，被外婆當場發現制止，被債主逼急的他六親不認，竟強行搶走外婆皮包，得手現金近11萬元及定存單等駕車逃離現場，經警方鍥而不捨偵辦，昨天深夜將周男逮捕歸案，目前正在釐清案情中。

據了解，周男年紀輕輕已有毒品等多項前科，擔任酒店公關的他，不敵花花世界紙醉金迷的誘惑，積欠賭債及購毒費用數萬元，多次遭債主逼催促還錢，甚至追至外婆家中，前天他駕車回三峽外婆家翻箱倒櫃，遭外婆當場發現喝斥「你在做什麼！」周男與外婆發生拉扯，衝突中將她踹倒逃離現場，事發後躲在三重租屋處，警方漏夜埋伏終將他逮捕。

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  • 在酒店上班的周男（記者余衡翻攝自臉書）

    在酒店上班的周男（記者余衡翻攝自臉書）

  • 周男（右上）臉書上放有與外婆的合照。（記者余衡翻攝自臉書）

    周男（右上）臉書上放有與外婆的合照。（記者余衡翻攝自臉書）

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