被攔查喊搶劫 毒販還對警猛嗆「我懂法律」

2017-01-24 11:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕關公面前耍大刀？台中市警方接獲線報，在台中高鐵烏日站，逮捕從高雄市北上至台中市販毒的溫姓男子（26歲），在他身上查獲毒品與小刀，不料，他卻猛嗆「我懂法律喔！」，還一度高喊「搶劫」，警察以為他是大學法律系畢業，卻沒想到他僅有高中肄業學歷，更扯的是，他竟聽不懂何謂「逕行拘提」，他賣弄小聰明，對檢警等司法人員嗆聲「我懂法律」的下場相當慘，台中地院裁定准予羈押。

台中市警局刑事警察大隊偵二隊（肅毒專責隊）日前逮捕一名毒品犯，從此人的口中得知，溫姓毒販於18日傍晚要到台中市販毒，不過，警方當時不知道這名毒販的姓名與身分，只能依據臉部特徵攔查，果於1A出口處發現溫嫌行蹤，盤查時他不配合，還高聲大喊「搶劫」。

現場數位熱心民眾上前關心，警方立即出示證件向民眾解釋，不料，溫嫌卻不斷嗆聲「我懂法律喔，為什麼抓我？」，警方誤認他是大學法律系畢業，不過，檢察署張桂芳指示警察逕行拘提，警方立即搜身，在他身上查獲第一級毒品海洛因21.18公克、第二級毒品安非他命254.16公克與小刀一把。

溫嫌不斷嗆聲「我懂法律喔！憑什麼抓我？」，警方解釋「這是逕行拘提」，溫嫌卻聽不懂，原來他只有高中肄業學歷，也沒有自修法律，被警方帶回後，他又說「我要找律師」，警方幫他聯繫母親，溫母在台東縣以攤販維生，她相當抱歉說，這個孩子她從小就無法教導，「我沒教好，相當抱歉，拜託警察幫我教導，幫我勸勸這個孩子」。

溫母並沒有幫兒子聘請律師的意思，員警幫他聯繫法律扶助基金會，法扶也很快派遣律師抵達，不料，溫嫌卻不斷賣弄小聰明，詢問律師「我不講，會不會怎麼樣？」，連律師都對他的態度頗為搖頭。

警方偵訊時，溫嫌行使緘默權，除了重複「我懂法律喔！」之外，對警察的詢問，一概不回答，對峙到翌日清晨，警方依毒品危害防制條例移送台中地檢署之後，他還是拒絕回答任何問題，台中地院裁定羈押獲准。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆