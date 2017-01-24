拉K飄異味 鄰居報警查獲槍、毒

善化警分局在安定區方男住處查獲槍、毒。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-01-24 11:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市安定區方姓男子時常聚眾在家吸食K他命，引發的塑膠臭味飄散，附近民眾報案，善化警分局搜索、查獲混合二、三級毒品的咖啡包，並起出3把改造手槍，移送偵辦。

善化警分局調查，20歲的方姓男子吸毒5年，已有頻尿的症狀，因為單親，晚上家中常常只有他1人，才多次找朋友到住處吸毒，不明車輛聚集，引起注意。

由於住處變成毒窟，常飄散異味，加上陌生人進出頻繁，附近住戶覺得可疑，向警方報案，善化分局展開監控，昨晚收網，人贓俱獲。

警方在方男房間查獲23包毒咖啡，以及K他命、不明的紅色藥丸等，並於客廳搜出3把改造手槍，嫌犯供稱是怕黑吃黑，才用來防身；偵訊後，今天移送法辦。

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