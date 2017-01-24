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樂陞案發行可轉換公司債 許金龍套利上億

2017-01-24  11:10

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦樂陞案，今天依違反證券交易法等罪，起訴樂陞前董事長許金龍等10人，並對許金龍求處有期徒刑最高刑度30年；起訴書指出，樂陞發行樂陞4、5、6等3檔可轉換公司債，其中樂陞四、樂陞五，竟透過證券公司事先安排的人頭金主以低價承接，使許金龍得以極低成本，掌控多數可轉換公司債套利。

檢調勘查櫃買中心移送資料，發現去年3月1、2日，樂陞發行樂陞4、5、6等3檔可轉換公司債，在4月閉鎖期打開後，隨著5月底百尺竿頭公開溢價2成收購樂陞的市場消息曝光，分別在6、7月被大量轉換成樂陞股票套利。

檢方查出，許金龍安排康和證券配合發行樂陞4、5、6等3檔可轉換公司債，並與康和證券以虛偽不實的公開聲明，隱匿詢價圈購人實際是為許金龍的利益所安排的人頭，其中，樂陞4、5兩檔，透過人頭金主以每股100.5元價格承接，使許金龍得以藉由高度財務槓桿，以極低成本掌控多數可轉換公司債套利，另外樂陞6的部分，亦出現安排人頭為許金龍圈購套利等不法情事。

針對樂陞發行可轉換公司債涉套利部分，檢方查出許金龍共利用人頭圈購5984張，樂陞4獲利5080萬4730元，樂陞4及樂陞5擬制獲利則為6214萬9250元；合計套利1億4000多萬元。

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  • 樂陞董事長許金龍。（資料照）

    樂陞董事長許金龍。（資料照）

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