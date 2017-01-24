北檢拆解樂陞案 概分7大犯罪區塊

2017-01-24 11:06

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦日商百尺竿頭併購樂陞科技破局案，歷經近5個月抽絲剝繭，今全案調查偵結，樂陞董事長許金龍、代理董事長李柏衡、財務長謝東波、百億大盜楊瑞仁（現改名楊博智）等10人，均被依涉違《證券交易法》等罪起訴，其中檢方建請法院對許金龍具體求刑30年。

檢方指出，樂陞案的犯罪事實可概分為7大區塊，包含許金龍、樂陞投資者鄭鵬基等人違法私募，協助許取得樂陞私募股票套利；許金龍、謝東波2人售回Tiny Piece公司股權，致樂陞公司受重大損害；許金龍、樫埜由昭等人隱匿許主導及預定收購資金為中資等情，違法公開收購。

此外，就樂陞公司發行可轉債樂陞四、五、六部分，許金龍與康和證券以虛偽不實之公開聲明，隱匿圈購人實為許金龍之利益安排，以極低成本掌控多數可轉換公司債套利；許金龍、鄭鵬基、楊博智操縱股價、活絡交易；許金龍、李柏衡、鄭鵬基侵占樂陞公司款項350萬元；許金龍隱匿關係人交易涉財報不實。