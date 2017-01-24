啪！啪！啪！突然停下來 小鮮肉癱在女友身上身亡

2017-01-24 10:56

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆22歲黃姓男子昨日清晨在傅姓女友的租屋處嘿咻，做到一半突然全身冒冷汗、呼吸急促，倒臥在女友身上，雙眼翻白失去意識，送醫後不治身亡。警方調查，黃男因為感冒多日未就醫，疑因身體不適加上氣溫變化大，突然猝死。檢察官相驗後，認為黃男並無病史卻突然暴斃，將擇日解剖釐清死因。

20歲傅女向警方表示，男友沒有其他病史，只是最近幾天一直感冒卻沒有看醫生，可能是因為才會造成悲劇。