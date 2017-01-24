樂陞案》陳文茜、李永萍、尹啟銘列被告另案偵辦

2017-01-24 10:46

〔記者錢利忠／台北報導〕日商「百尺竿頭」數位科技併購樂陞科技（3662）破局，成為台灣證券史上首次公開收購成功卻付不出錢的案例，台北地檢署今天偵結，起訴樂陞前董事長許金龍等10人，針對樂陞前獨董陳文茜、李永萍、尹啟銘等3人涉案部分，北檢今表示3人為被告，所涉犯證券交易法等部分，另案偵辦。

去年9月及本月5日，北檢兩度傳喚陳文茜、李永萍等人，並採隔離訊問，起初3人均是以證人身分被約談，未料，今天北檢偵辦樂陞案偵結，3人均被改列違反證交法之被告。

去年5月31日，百尺竿頭宣布以每股128元公開收購樂陞3.8萬張股票，總價48.6億元，但百尺竿頭卻在8月30日以「市場各種謠言與投機行為等，而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，無法完成收購案交割，形同落跑，也使此件併購案成為台灣證券史上，首次公開收購成功卻付不出錢的案例。