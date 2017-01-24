氣墊來不及架好 女子當警消面跳樓命危

2017-01-24 10:37

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市消防局今日上午8時許接獲民眾報案，指稱三重區龍門路一處社區大樓6樓有女子站在窗邊，疑似欲跳樓輕生，警消獲報趕赴現場救援，不料還來不及架設氣墊，女子突然一躍而下，重摔在馬路邊，當場失去生命徵象，目前仍在醫院搶救中。

警方初步調查，跳樓的30歲葉姓女子租屋在該處，去年6月時曾因感情問題鬧自殺，當時及時被攔阻才未發生憾事，沒想到半年後竟又跳樓輕生，目前警方已聯繫家屬到場協助調查，詳細自殺原因仍待調查釐清。

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