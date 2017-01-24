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二打一？ 馬英九告周玉蔻案 胡定吾可能加入戰局

2017-01-24  10:33

〔記者項程鎮／台北報導〕高等法院上午再度開庭審理前總統馬英九控告媒體人周玉蔻誹謗案，合議庭認為，周玉蔻指稱馬英九收受頂新集團二億元政治獻金，還說前開發工銀董事長胡定吾是中間人，因此合議庭擬將胡定吾告周玉蔻誹謗案併入馬告周誹謗案，對此，周玉蔻表示，他不是法律專家無法表示意見，且高院下次開庭可能有不同決定。

上午一開庭，周玉蔻就希望能傳胡定吾出庭作證，周玉蔻認為，胡到庭可釐清本案相關事實，合議庭則認為，胡告周誹謗案已由檢方起訴，內容也是胡不滿被周指稱是馬收頂新政治獻金的中間人，兩案事實相同，胡告周案正由台北地院審理中，合議庭基於訴訟經濟，考慮直接把胡告周案，直接從一審併入馬告周的本案。

周玉蔻離庭後被問到如胡案併入本案，是否會損及他的審級利益，周表示，她不是法律專家，無法表示看法，但會再請律師研究，高院預定下月22日再度開庭。

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  • 高院審理馬英九控告周玉蔻案，胡定吾可能加入戰局。（記者項程鎮攝）

    高院審理馬英九控告周玉蔻案，胡定吾可能加入戰局。（記者項程鎮攝）

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