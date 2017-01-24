控強迫春節加班 工會告發台鐵局長違反勞基法

台鐵產業工會成員，今向台北地檢署告發，指控鐵路局長違反勞基法。（記者錢利忠攝）

2017-01-24 10:25

〔記者錢利忠／台北報導〕台鐵產業工會先前發起「春節依法休假、拒絕國定假日加班」行動，工會認為鐵路局沒有溝通協商誠意，禁止員工在春節國定假日期間請假，否則將記曠職、影響考績；為此，工會今天向台北地檢署告發，指控鐵路局局長鹿潔身違反勞動基準法強制勞工從事勞動罪。

台鐵產業工會表示，依勞基法與台鐵局工作規則，無論是採「輪班制」、或是因「業務需要」，國定假日出勤都必須經勞工同意，但台鐵局不但沒回應員工改善過勞訴求，反而以電報、公文威嚇員工不得休假。

工會指出，台鐵局於1月10日發出電報表示，春節疏運期間員工停止休假、事假，1月12日又發函指未依班表出勤者，一律以曠職處理，台鐵局將公文、電報發文至各單位，使台鐵局員工心生恐懼。

工會表示，甚至部分單位如宜蘭運務段逐一脅迫員工，若不出勤將寄出曠職單，年終考績丁等，予以免職等，以脅迫方法強制員工於國定假日配合加班；工會透露，昨天工會幹部向台鐵局局長遞交春節依法休假聲明書，遭拒絕簽收，呼籲鐵路局盡快解決過勞問題，不要再強迫加班及打壓員工。