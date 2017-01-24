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挖走好土回填垃圾 捷運環狀線包商50萬交保

捷運「環狀線CF640區段標工程」爆出餘土清運包商覬覦土方利益，竟挖出好土回填事業廢棄物的弊端，新北地檢署約談17人，訊後聲押林性包商等4人，法院裁定林姓包商以50萬交保。圖為捷運環狀線施工情況。（資料照，記者賴筱桐攝）

2017-01-24  10:17

〔記者王定傳／新北報導〕皇昌營造公司承攬台北市政府捷運工程局「環狀線CF640區段標工程」，但包下其中餘土清運的萬業公司負責人林志創覬覦土方利益，竟將挖出的土方賣給私人砂石場，再低價收購磚瓦、木材等回填，涉嫌偽造文書及違反廢棄物清理法，新北地檢署昨指揮新北市調查處搜索，約談林男等17人，訊後聲押林男等4人，法院裁定50萬交保。

檢方除聲押林男外，公司江姓員工、周姓及吳姓清運業者等4人被聲押禁見，砂石場的王姓男子、鄭姓清運業者2人則獲交保；法院裁定，林男50萬交保、江男收押禁見、周20萬、吳10萬元交保。

檢方接獲線報，林志創包下CF642子施工標的百萬立方米餘土清運，但他不僅未依計畫將土方運往新竹土資場，竟涉指示司機運往位於桃園、無廢棄物處理許可的私人砂石場傾倒，且再低價收購磚瓦、鋼筋鐵條、塑膠水管、木材等事業廢棄物回填。檢調昨與環保署環境督察總隊搜索皇昌工務所，帶回林男、司機、監工等人偵訊。

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