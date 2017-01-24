樂陞案今偵結 許金龍、楊瑞仁恐被起訴

2017-01-24 09:36

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦日商百尺竿頭併購樂陞科技破局案，歷經近5個月抽絲剝繭，今天全案調查偵結，北檢將於上午10點半召開記者會對外說明偵查作為，樂陞董事長許金龍、百億大盜楊瑞仁（現改名楊博智），恐被依涉違《證券交易法》等罪起訴；上午9時許，檢方提訊許金龍，預計下午移審台北地院。

檢調勘驗櫃買中心移送資料，發現去年3月1、2日，樂陞發行兩檔合計15億元的「樂陞四」、「樂陞六」可轉換公司債，在4月閉鎖期打開後，隨著5月底百尺竿頭公開溢價兩成收購樂陞的市場消息曝光，分別在6、7月被大量轉換成樂陞股票套利，質疑此兩檔是配給早風聞收購案可能破局的公司派及主力。

檢方調查，楊瑞仁涉嫌替許金龍幕後操盤，找金主購買樂陞可轉換公司債，另利用人頭帳戶，以大量相對成交方式哄抬樂陞股價，讓公司派、金主在重大訊息曝光前套利超過2.8億元，楊則每月收取10萬元佣金；檢方去年10月複訊後，依涉違《證券交易法》等罪，諭令楊300萬元交保，限制出境出海。

據悉，楊瑞仁應訊時，表明自己原先替樂陞投資人鄭鵬基操盤，前年11月才接受許金龍委託操盤，他與金主黃瑞珍、宋正超多有聯繫，但並未涉入樂陞經營，之所以重操舊業是因經濟拮据，每月薪水僅2萬餘元；楊還供稱，操盤期間他會定期向許回報狀況，在併購案破局前，他已替許出脫持股避險，此事許知道，並無反對。

去年5月31日，百尺竿頭宣布以每股128元公開收購樂陞3.8萬張股票，總價48.6億元，但百尺竿頭卻在8月30日以「市場各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，無法完成收購案交割，形同落跑，也讓本起併購案成為台灣證券史上，首次公開收購成功卻付不出錢的案例。