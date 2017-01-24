百年老廟「鎮宮之寶」失竊 警方循線逮4人
2017-01-24 07:59
警方起獲「鎮宮之寶」祭祀長桌等物。（記者陳文嬋翻攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，高市百年老廟「鳳山鎮南宮仙公廟」驚傳「鎮宮之寶」祭祀長桌失竊，損失金額高達100多萬元，警方循線逮獲4人，破獲竊盜集團，自以為天衣無縫，卻因還車身分露餡，警訊後將4人依加重竊盜罪嫌送辦。
高市「鳳山鎮南宮仙公廟」歷史悠久，迄今已有200多年，近來廟方拆除圍牆，進行內部整修，不料1月5日驚傳「鎮宮之寶」祭祀長桌失竊，由1張長桌及4張方桌組成，以珍貴的台灣檜木雕刻成品，長約270公分、寬240公分、高105公分，重達約400公斤，迄今已有80年，市值高達100多萬元。
鳳山警方據報展開追查，調閱監視器畫面，赫見歹徒是預謀犯案，分別駕駛廂型自小客貨車及1部出租小貨車到場，不但蒙面、戴手套犯案，還刻意以布蓋住監視器，再下手行竊「鎮宮之寶」，得手後搬上出租小貨車逃逸，往中崙地區方向逃逸，一度於中崙一路停車，將贓物搬運至另1部小貨車後，行駛台88快速道路往屏東方向逃逸。
警方研判歹徒至少3人，過程中以3車接應，並用人頭租賃自小貨車，自以為天衣無縫，卻於還車之際露餡，警方清查後鎖定對象，22日見時機成熟，持搜索票至大寮區1間鐵皮屋，當場於屋內查獲「鎮宮之寶」，將陳姓兄弟檔帶回偵辦，另逮捕黃姓及孫姓共犯。
警方表示，一行人到案否認犯行，陳弟辯稱經過該廟，發現桌子放在外面，以為是要丟棄的，才會找朋友幫忙搬走，警訊後將4人依加重竊盜罪移送法辦；警方表示，神明有保祐，聲請搜索票前一天，才到廟裡拜託神明，幫助早日抓到歹徒，果然隔日就一網打盡。
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