W Hotel命案 江哲瑋涉教唆滅證羈押禁見

2017-01-24 02:19

〔記者謝君臨、溫于德／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，昨首度傳喚負責訂房的「土豪哥」朱家龍，另約談、拘提酒店經紀洪聖晏、小開江哲瑋等19人，並搜索3名藥頭住處，搜獲現金43萬元及安非他命逾900公克；檢方訊後以朱、洪涉違《毒品危害防制條例》向法院聲請觀察勒戒獲准，江則因涉供毒、教唆滅證被聲押禁見獲准，3人確定無法回家過年。

檢方表示，昨約談、拘提的19人可概分為3大部分，其一為W Hotel在場相關人，包括朱家龍等8人，其中2人被聲請觀察勒戒、1人被聲押禁見、陳秉澤涉湮滅證據獲10萬元交保，至於「將將」劉姓女子等4人訊後獲請回，第二部分是施姓、薛姓、張姓3名藥頭，最後是與本案供毒網絡相關的8人。

檢方調查，被告朱家龍、洪聖晏經採尿及毛髮檢驗，均檢出安非他命、搖頭丸等第二級毒品成分，2人雖另涉過失致死案責任，但檢方認為應先執行戒毒處分，故當庭逮捕2人，向法官聲請觀察勒戒獲准，為期2個月；昨晚7時許，朱、洪被銬在一起，搭上囚車先前往土城臨時勒戒處所，而後將再送往新店戒治所，確定無法回家過年。

檢方發現，W Hotel開趴時間自去年12月3日到7日，主辦者就是擁有VIP的朱家龍，他因為是W Hotel常客，獲得以6折的價錢預定房間，但5天下來房價仍逼近5萬元；其中朱男從3日待到5日，郭姓小模則於5日進入直到7日，過程中2人曾短暫交集，究竟郭女死亡是否與朱男具因果關係，仍待檢警釐清，其餘人有無對郭女餵毒或性侵，也是調查重點。

北檢偵辦此案，12月9日、14日曾傳喚酒店經紀洪聖晏、小開江哲瑋，以及男子蔡逸學，訊後3人分以30萬元、10萬元、10萬元交保，15日再指揮警方搜索朱家龍住所等5處，並密訊朱男，釐清相關案情，昨再展開大規模行動。

北檢表示，此案先後傳訊超過40人，擷取監視器畫面超過250張，查閱時數達578小時，檢察官亦親至案發現場採證、勘驗，訊問飯店相關人，再指揮警方帶同被告等人，前往關鍵證物遭毀棄地點，還原滅證過程；據悉，郭女手機已被陳秉澤丟入河裡滅證，洪聖晏的手機也被丟棄，增加辦案困難。