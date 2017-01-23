竊5萬公斤鎳錠 高雄港物流離職工今晚落網
2017-01-23 22:00
［記者黃旭磊／高雄報導］物流公司離職員工偷走5萬多公斤貴重金屬鎳錠，市價超過2800萬元，主嫌今晚返國落網。
高雄港警總隊長江雅文表示，蔡嫌（44歲）原擔任物流公司鎳錠倉庫管理主任，本月16日離職前竟夥同吳（47歲）、黃（43歲）及鄭（35歲）共計4名嫌疑人，偷走老東家貴重金屬「鎳錠」原料計5萬6130公斤，蔡嫌帶著贓款700多萬潛逃中國，經警方策動，今（23日）晚搭機從澳門返回高雄，坦承犯案。
警方調查指出，高港物流位於63號碼頭，本月16及18日移倉發現短少鎳錠28袋，分析30多支進出港區監視鏡頭，先找到吳嫌開車載貨，循線查出蔡嫌將贓貨賣給黃、鄭等2名環保回收業者，相關贓貨於高雄市阿蓮區、台南市新市區及高雄市大寮區光明路等3處取回。
蔡嫌供稱缺錢，雇用吳嫌將鎳錠貨櫃裝藏並偽造船公司封條方式運送出高雄港管制區，再以每公斤新台幣260元價格（共1430萬元）賣給環保回收業者轉售圖利，警方查出，蔡嫌10多年任職多家物流倉管，熟知業務流程及「哪些貨有價」，可能因個性孤僻，少與同事接觸，與長官意見不合，離職前趁假日雇用舊識司機，以堆高機將鎳錠搬運至貨櫃，再偽造船公司封條送出高雄港管制區。
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