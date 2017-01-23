長榮空服員首次抗議行動！ 長榮：以開放態度溝通

2017-01-23 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕一群長榮空服員到總公司抗議資方種種不公平對待，痛批公司曾承諾與工會進行勞資協商，但2週後卻跳票，成為長榮史上首場抗議行動！長榮對此則表示，已著手研擬勞資協商的時間，並沒有拒絕協商、阻擾工會開會之情事。

綜合媒體報導，桃園空服員職業工會長榮分會今在長榮航空一樓舉牌抗議，痛批公司曾在1/6承諾與工會進行勞資協商，但2週後卻跳票，因此約有50名空服員到公司門口拉起白布條抗議，成為長榮航空史上首場抗議行動，工會更表示若公司不回應，不排除提高抗爭強度。

空服員職業工會表示，空服員工會常務理事李瀅與理事廖以勤原定今年2/14舉行勞資協商，特在班表發布前與調派課確認日期，並要求公假，但於20日班表發布後卻發現，工會幹部全都沒有公假，甚至被安排了長班。

長榮航空對此於今日回應表示，長榮航空於本月11日接獲桃園空服員職業工會正式來函，要求安排正式協商，長榮航空也於當時著手研擬勞資協商的時間，並無拒絕協商、阻擾工會開會等。

長榮航空更強調，去年11/14桃園空服員職業工會要求給予幹部會務公假，公司也即於去年11/29回函說明桃園空服員職業工會的會務公假在法律及公司規範都不符合規定，但基於尊重工會開會需求，已分別於去年12/7至12/8、今年1/5、2/6安排桃園空服員職業工會長榮分會的幹部及代表等45人次無需服勤，以利出席會議，但有部分會員代表要求維持原勤務，公司也依其意願處理。

最後，長榮航空對此抗議行動表示，已承諾空服員2/15前，將會用正式公文回覆桃園空服員職業工會，更強調長榮對空地勤人員溝通管道順暢，對於少數空服員在公司內所進行的抗議行動深表遺憾，但仍會以開放態度持續與所有同仁溝通。