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好大的官威！議員闖里辦公室嗆：我要對你開槍

2017-01-23  21:02

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書《爆料公社》PO出一則影片，指出桃園市一名張姓議員，日前因楊梅錫福宮的事有爭議，跑去秀才里辦事處威脅恐嚇，先是飆出髒話，又嗆：「我要對你開槍」，雖中間一位黑衣男子不斷試圖制止，但卻毫無作用，現場的警察事後也只能任其揚長而去。

一名網友在臉書社團《爆料公社》PO出一段影片，據悉，影片中桃園市一位張姓議員因為楊梅錫福宮的事，跑到秀才里辦事處跟里長開始談判，但過程中卻大罵髒話，並連番威脅：「我要對你開槍」、「你要死了我告訴你」等語，事後大搖大擺走出辦事處，一旁警察也沒轍，囂張行徑讓人不敢苟同。

不少網友看完影片紛紛留言：「要先寫不自殺聲明嗎？！」、「議員辦公室表示～議員只是幫忙選區弱勢團體向惡勢力發聲，最多只是說話比較土性而已～」、「我只看見有人恐嚇，及員警瀆職」、「這樣的議員人民安全嗎」、「社會在走，三字經要有」、「都什麼時代了，還有這種素質的議員，他選區的選民們，眼睛要睜大啊，不要要投票的時候眼睛又被新台幣遮住了」。

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  • 桃園市一名張姓議員，日前因楊梅錫福宮的事有爭議，跑去秀才里辦事處脅恐嚇。（圖擷自爆料公社）

    桃園市一名張姓議員，日前因楊梅錫福宮的事有爭議，跑去秀才里辦事處脅恐嚇。（圖擷自爆料公社）

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