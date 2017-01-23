景美「新靚點」飯店火警 緊急疏散600賓客

2017-01-23 20:24

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市文山區景後街的「新靚點花園飯店」晚間發生火警，消防局晚間7時40分據報，派出大批人車前往救援，初查是6樓宴會館電梯間起火，目前火勢已撲滅，無人員傷亡及受困，消防員正逐層檢查有無殘火及排煙。

由於現場是婚宴用途飯店，剛好裡面正在宴客，消防局怕有意外，一度提升為三級火警，緊急疏散館內約600名客人，目前警消還在調查釐清起火原因。