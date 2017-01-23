司法揪感心！春節前夕寒冬送暖 士檢慰問馨生人

2017-01-23 22:41

［記者黃捷／台北報導］年關將近，士林地檢署與犯罪被害人保護協會士林分會，為關懷轄區內馨生人，特於春節前夕，在檢察長張清雲帶領下，前往經濟弱勢的被害人家中探視慰問，並致贈慰問金，一改司法冷冰冰的印象，讓被害人家屬感動直呼：「揪感心！」

汐止區劉姓婦人的丈夫去年因病過世，2個月前次子又因車禍身亡，遭受雙重打擊的她悲慟萬分，未來也須面對冗長的法律訴訟及經濟壓力。

北市大同區一間KTV在10年前發生流彈誤傷事件，當時正值壯年期的董先生不幸中彈，全身癱瘓，家中卻還有2名就學中的子女，頓時陷入困難；淡水上個月發生工安意外，柯姓工人不幸身亡，全家也頓失經濟支柱，亟需援助。

士檢與犯保協會除致贈慰問金表達關懷，也對這些被害人及家屬展現生命的堅毅，表示敬佩，張清雲更勉勵他們，要勇感面對人生逆境，如遇無法解決的困難，地檢署將持續予以協助；犯保協會士林分會主委李魁相也表示，無論有任何問題，都可向協會尋求協助。