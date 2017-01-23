連續2天爬高壓電塔的街友 目前在這裡...

2017-01-23 20:57

〔記者洪定宏／高雄報導〕因為吃不到尾牙宴，連續2天在屏東及高雄攀登高壓電塔的黃姓街友，今天晚間被警方送到鳳山街友中心安置，目前很安分，未提出特別需求。

高雄社會局表示，黃姓街友的戶籍在外縣市，無法查出他是否為身心障礙者，明天將會同衛生局及警方研商，確認有無需要提供進一步的協助。

不過，社會局街友中心對街友無強制力，也就是無法限制其行動，只能盡力提供相關協助。