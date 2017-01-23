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170霹靂嬌娃變搶匪 結夥行搶農會太犯規

身高超過170的女警，首次扮演搶匪行搶農會。（記者鄭淑婷攝）

2017-01-23  21:34

〔記者鄭淑婷／八德報導〕八德警分局今天在八德區農會舉辦「防搶演練」，首次出現女搶匪，身高超過170公分的偵查隊女分隊長劉淑卿、高明所女警葉怡婕、八德所女警樂可涵，頭戴鴨舌帽、口罩扮演女搶匪，持槍翻過農會櫃台行搶現鈔，分局派出四維所身高182公分女警黃思涵出馬制服女搶匪，旁觀的民眾一度誤以為真的發生搶案，看到女搶匪真面目後驚呼連連：「女模級搶匪！」

3名「女搶匪」趁八德區農會結束營業前，持槍衝入大廳行搶，行員按下警鈴後被「女搶匪」持槍抵住，逼著打電話向警方表示是「誤觸」，「女搶匪」搶得200萬元現金正準備逃逸，仍被線上員警圍捕制伏，扮演女搶匪的霹靂嬌娃十分敬業，被壓制在地時也不喊痛，3人笑說，平時練習柔道、跆拳道，對疼痛的感覺已經習以為常。

劉淑卿是桃園10個分局中唯一的偵查隊女分隊長，一手策畫劇本的她表示，搶匪不分男、女，女生也是會行搶，民眾都要提高警覺，這次特別挑選身形高挑的女警扮搶匪，每個人都有跆拳道黑帶的身手。

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  • 身高超過170的女警，首次扮演搶匪行搶農會。（記者鄭淑婷攝）

    身高超過170的女警，首次扮演搶匪行搶農會。（記者鄭淑婷攝）

  • 女警頭戴鴨舌帽、口罩扮演女搶匪，持槍翻過農會櫃台行搶現鈔。（記者鄭淑婷攝）

    女警頭戴鴨舌帽、口罩扮演女搶匪，持槍翻過農會櫃台行搶現鈔。（記者鄭淑婷攝）

  • 身高超過170的女警，首次扮演搶匪行搶農會。（記者鄭淑婷攝）

    身高超過170的女警，首次扮演搶匪行搶農會。（記者鄭淑婷攝）

  • 身高超過170的女警，首次扮演搶匪行搶農會。（記者鄭淑婷攝）

    身高超過170的女警，首次扮演搶匪行搶農會。（記者鄭淑婷攝）

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