確定無法回家過年 土豪哥搭囚車前往戒治所
2017-01-23 19:52
〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，今首度傳喚負責訂房的「土豪哥」朱家龍，另約談、拘提酒店經紀洪聖晏、江哲瑋等19人；檢方訊後依涉違《毒品危害防制條例》，向法院聲請朱、洪觀察勒戒獲准，晚間7時許，朱、洪被銬在一起搭上囚車，前往新店戒治所，2人確定無法回家過年。
晚間7時許，一身黑的朱家龍與身穿藍外套、卡其褲的洪聖晏被上銬，緩步走上囚車，朱家龍僅於一開始撇頭望向等候的媒體，面無表情，洪聖晏則將頭轉向內側。
朱家龍先前應訊時，供稱自己只在房內抽菸、看電視，否認參與一切，但檢警採尿並將朱男毛髮送驗後，確實驗出安非他命、搖頭丸等第二級毒品反應，認定他曾參與毒趴，為釐清相關疑點，今約談相關人到案說明。
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