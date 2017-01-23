取締違規遭砍 勇警：想快點回第一線！

2017-01-23 20:27

〔記者余衡／新北報導〕任職新北市海山警分局的員警張家逢，去年8月2日值勤時，遭違規停車的廚師吳志展持刀砍殺13刀重傷，事發近半年目前仍請公傷假在家休養，內政部長葉俊榮今天下午率警政署長陳國恩、新北市警局局長胡木源等人前往他桃園家中探視並致贈慰問金，預祝張員早日康復。

葉俊榮部長力讚，家逢面對突如其來的攻擊，展現莫大的勇氣，受傷後也積極調整心態進行復健，這些都需要莫大的勇氣。張家逢除連聲向部長道謝，也感謝各級長官的力挺與關心，問起攻擊事件是否影響日後執勤，他毫不遲疑表示自己想快點回到第一線，心繫工作可見一斑。

該案嫌犯吳志展目前仍在押，上月經新北地院一審判決有期徒刑9年6個月，可上訴。