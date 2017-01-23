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電塔哥又再犯 暖警洪萬居：小心把命玩掉

2017-01-23  19:26

〔記者李立法／屏東報導〕黃姓「電塔哥」昨天爬完屏東高壓電塔後，今天又跑到大寮「攻頂」，昨天花1千元紅包將黃男請下高壓電塔的大同派出所暖警洪萬居，得知消息後感到驚訝，他認為運氣遲早會用完，小心把命玩掉。

洪萬居表示，黃男昨天被帶回派出所有便當吃，還有水果和泡麵可拿，表現得十分有禮貌，他擔心黃男嚐到甜頭會跑到別的地方重施故技，所以臨走前，一再叮嚀黃男絕不可再爬電塔，小心把命搞丟了，想不到黃男竟然又再犯，也許是過於仁慈，無法讓黃男記取教訓，為避免憾事發生，這一回高雄警方及台電方面恐怕得嚴肅對待了。

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  • 黃男（左1）昨天一下電塔，員警洪萬居（左2）立刻把他抱住，以免黃男又做出危險舉動。（資料照，記者李立法攝）

    黃男（左1）昨天一下電塔，員警洪萬居（左2）立刻把他抱住，以免黃男又做出危險舉動。（資料照，記者李立法攝）

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