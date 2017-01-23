| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新年萬歲有禮 盒家安心過年
 首頁 > 社會

莽男罵警遭法辦 認出「一線三」減不了刑

2017-01-23  21:09

［記者黃捷／台北報導］仲姓男子去年6月在馬路邊燒紙錢，遇警前來制止時，竟朝員警開罵「你他媽的逼」、「一線三的真是爛啊」等語，遭依妨害公務送辦。法院開庭時，仲男拿出診斷證明，稱自己罹患精神疾病，無法控制衝動，但法官認為，仲男能清楚辨示員警級職是「一線三」，此時辨識行為能力應不受精神障礙影響，仍判拘役40日，易科罰金4萬元。

判決指出，51歲仲男就曾多次因妨害公務被判刑，仍不知悔改，去年6月18日上午在北市和豐街16號前，當街燃燒紙錢，引發鄰居不滿，里長接獲投訴隨即報警。

2名員警獲報前來制止，仲男竟暴怒罵警「你他媽的逼」、「我操你媽」，遭2員壓制在地後，仍持續羞辱2員「一線三的真是爛啊」，當場被依妨害公務移送法辦。

士林地方法院開庭時，仲男辯稱罹患情感性精神病、憂鬱性疾患等病，領有精神障礙證明，並拿出醫院診斷證明，及2013年的精神狀況鑑定書，指他罵警是因情緒壓抑能力減弱、衝動行為控制力差。

但法官勘驗員警密錄器畫面，發現仲男當時能與2員流暢來回對話，遭壓制時還能清楚辨識員警身上警徽為「一線三」，認定當時他辨識能力並未因疾病減退，因此不予減刑。

廣告
  • 仲男因罵警遭判拘役40日，易科罰金4萬元。圖為士林地方法院。（資料照）

    仲男因罵警遭判拘役40日，易科罰金4萬元。圖為士林地方法院。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 妨害公務 妨害公務罪
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：莽男罵警遭法辦 認出「一線三」減不了刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.