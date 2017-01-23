莽男罵警遭法辦 認出「一線三」減不了刑
2017-01-23 21:09
［記者黃捷／台北報導］仲姓男子去年6月在馬路邊燒紙錢，遇警前來制止時，竟朝員警開罵「你他媽的逼」、「一線三的真是爛啊」等語，遭依妨害公務送辦。法院開庭時，仲男拿出診斷證明，稱自己罹患精神疾病，無法控制衝動，但法官認為，仲男能清楚辨示員警級職是「一線三」，此時辨識行為能力應不受精神障礙影響，仍判拘役40日，易科罰金4萬元。
判決指出，51歲仲男就曾多次因妨害公務被判刑，仍不知悔改，去年6月18日上午在北市和豐街16號前，當街燃燒紙錢，引發鄰居不滿，里長接獲投訴隨即報警。
2名員警獲報前來制止，仲男竟暴怒罵警「你他媽的逼」、「我操你媽」，遭2員壓制在地後，仍持續羞辱2員「一線三的真是爛啊」，當場被依妨害公務移送法辦。
士林地方法院開庭時，仲男辯稱罹患情感性精神病、憂鬱性疾患等病，領有精神障礙證明，並拿出醫院診斷證明，及2013年的精神狀況鑑定書，指他罵警是因情緒壓抑能力減弱、衝動行為控制力差。
但法官勘驗員警密錄器畫面，發現仲男當時能與2員流暢來回對話，遭壓制時還能清楚辨識員警身上警徽為「一線三」，認定當時他辨識能力並未因疾病減退，因此不予減刑。
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