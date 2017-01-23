| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新年萬歲有禮 盒家安心過年
 首頁 > 社會

高雄官警集體貪瀆案 橋頭地院判重刑

2017-01-23  19:15

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市官警涉嫌包庇電玩收賄案，今天下午業經橋頭地院審結宣判，呂俊寬等現任、退休6名官警，被依貪瀆或詐欺罪分處有期徒刑2年至18年6月不等徒刑。

判刑6人為：莊文平處徒刑16年8月、許和勝處徒刑8年、王宏文處徒刑18年6月、呂俊寬處徒刑13年、蔡瑞勝和蔡勝榮各處徒刑2年。

據了解，高雄市仁武分局警員莊文平（52歲，已退休）、偵查佐呂俊寬（40歲）、九曲堂派出所警員許和勝（46歲），從101年3月至去年9月止，涉嫌收受仁武、鳥松、大樹、大社等區共15家賭博電玩業者賄款，總共收賄27次、155萬5千元。

另林園分局巡佐王宏文（51歲）則自101年8月至前年10月，收了林園、大寮等區共6家賭博電玩業者39次賄款，光是他一個人就涉嫌收賄188萬元。

檢方還查出，101年2月底，彌陀區電玩業者欲行賄岡山分局燕巢派出所警員，透過某白手套與當時所長蔡勝榮（57歲）聯繫，蔡將錢收下後向業者打包票會交給負責查緝的警員，但收了5次共10萬元，卻沒有將錢轉交。

此外，鳳山的電玩業者前年也想行賄埤頂派出所主管、副主管，透過白手套要警員蔡瑞勝（58歲）轉交，但蔡員也是把錢獨吞，共詐得35萬元。

廣告
  • 高雄市官警涉嫌包庇電玩收賄案，今天下午業經橋頭地院（圖）審結宣判，呂俊寬等現任、退休6名官警，被依貪瀆或詐欺罪分處有期徒刑2年至18年6月不等徒刑。（資料照，記者鮑建信攝）

    高雄市官警涉嫌包庇電玩收賄案，今天下午業經橋頭地院（圖）審結宣判，呂俊寬等現任、退休6名官警，被依貪瀆或詐欺罪分處有期徒刑2年至18年6月不等徒刑。（資料照，記者鮑建信攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 包庇電玩 白手套 詐欺 貪瀆 賭博電玩
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：高雄官警集體貪瀆案 橋頭地院判重刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.