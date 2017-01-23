高雄官警集體貪瀆案 橋頭地院判重刑

2017-01-23 19:15

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市官警涉嫌包庇電玩收賄案，今天下午業經橋頭地院審結宣判，呂俊寬等現任、退休6名官警，被依貪瀆或詐欺罪分處有期徒刑2年至18年6月不等徒刑。

判刑6人為：莊文平處徒刑16年8月、許和勝處徒刑8年、王宏文處徒刑18年6月、呂俊寬處徒刑13年、蔡瑞勝和蔡勝榮各處徒刑2年。

據了解，高雄市仁武分局警員莊文平（52歲，已退休）、偵查佐呂俊寬（40歲）、九曲堂派出所警員許和勝（46歲），從101年3月至去年9月止，涉嫌收受仁武、鳥松、大樹、大社等區共15家賭博電玩業者賄款，總共收賄27次、155萬5千元。

另林園分局巡佐王宏文（51歲）則自101年8月至前年10月，收了林園、大寮等區共6家賭博電玩業者39次賄款，光是他一個人就涉嫌收賄188萬元。

檢方還查出，101年2月底，彌陀區電玩業者欲行賄岡山分局燕巢派出所警員，透過某白手套與當時所長蔡勝榮（57歲）聯繫，蔡將錢收下後向業者打包票會交給負責查緝的警員，但收了5次共10萬元，卻沒有將錢轉交。

此外，鳳山的電玩業者前年也想行賄埤頂派出所主管、副主管，透過白手套要警員蔡瑞勝（58歲）轉交，但蔡員也是把錢獨吞，共詐得35萬元。