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「蛇蠍女」謝依涵改判無期 高檢署不服提上訴

2017-01-23  20:18

〔記者溫于德／台北報導〕犯下八里雙屍命案、歷審3度被依強盜殺人罪判死的「蛇蠍女」謝依涵，經最高法院發回要求查明有無教化可能，高等法院更二審綜合台大心理系助理教授趙儀珊、警大教授沈勝昂之前的鑑定報告，認定謝依涵「矯正、再社會化可能性高，再犯可能性低」，監所相關矯正也使她有正向改變，本月11日首度改判為無期徒刑；但高檢署不服，今提上訴。

高檢署稍早表示，原判決有證據採證不當、判決理由前後矛盾、論罪之法律關係適用有誤、量刑失當等違背法令之處，遂於今日提起上訴。

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  • 犯下八里雙屍命案的「蛇蠍女」謝依涵，本月11日首度改判為無期徒刑；但高檢署不服，今提上訴。（資料照，記者楊國文攝）

    犯下八里雙屍命案的「蛇蠍女」謝依涵，本月11日首度改判為無期徒刑；但高檢署不服，今提上訴。（資料照，記者楊國文攝）

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