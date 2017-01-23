W飯店案涉滅證10萬交保 陳秉澤離去時嗆瞪記者

2017-01-23 18:49

〔記者錢利忠、黃欣柏／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓女子猝死案，根據其他開趴者的證詞，查出郭女的手機被開趴的男子陳秉澤丟到河裡滅證，今天依湮滅證據罪諭令他10萬元交保；今晚6點多，他獲交保後面對媒體追問時，一度與在場記者起口角，反嗆「不要吵」，並停下腳步瞪在場記者嗆說：「你推我幹嘛？」

檢方今天除了首度約談「土豪哥」朱家龍之外，另約談酒店經紀人洪聖晏、小開江哲瑋、綽號「將將」的劉姓女子等多人；下午4點多，陳男訊後被依湮滅證據罪，諭令10萬元交保。

據悉，陳男今天應訊時，否認丟掉郭女的手機；但檢方先前傳喚多名曾參與開趴的成員，有人證稱陳男是受某人指示，將郭女的手機拿去河裡丟棄；檢方不排除陳男疑是聽從江哲瑋的指示滅證，訊後諭令他10萬元交保，至於江哲瑋則被依違反藥事法、毒品及滅證等罪聲押禁見。

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