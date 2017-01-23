2男女酒後疑似不慎墜谷獲救
2017-01-23 19:05
新竹縣尖石鄉錦屏村6鄰下午發生自小客車墜谷意外，所幸車上1對男女生命跡象穩定，已經獲救送醫。（圖由新竹縣政府消防局提供）
［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣尖石鄉錦屏村6鄰今天下午發生2名男女墜落山谷意外，尖石消防分隊獲報後前往搶救，發現2人原來在事發現場、坐在路邊圍欄上喝酒，可能不勝酒力不慎墜落，女的沒事，男的右小腿骨折，生命徵象穩定，由女子陪同就醫治療中。
報案者最初向警、消表示，疑似是男女感情糾紛，導致這對23歲高姓男子和25歲彭姓女子「酒後駕車墜谷」。
但是救護人員到場卻發現，高男和彭女身上雖有散發酒氣，但並沒有發現墜谷的車輛，現場就他們2人原因不明跌落深約5~6公尺深的山谷。彼此之間是否為情侶關係？也還有待查證。
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