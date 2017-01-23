| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新年萬歲有禮 盒家安心過年
 首頁 > 社會

「土豪哥」送觀察勒戒 若戒不掉就得強制戒治

2017-01-23  20:02

〔記者黃欣柏／台北報導〕「土豪哥」朱家龍因涉嫌吸食二級毒品，今被台北地院裁定送往土城勒戒所觀察勒戒，農曆新年將無法回家團圓。據了解，觀察勒戒時間依法不得逾2個月，實務上約40天時會觀察其狀況，若屆時仍有繼續施用毒品之傾向，檢方將會聲請強制戒治。

據悉，觀察勒戒屬於一種「保安處分」，目的在於預防當事人再犯，時間依法不得超過2個月，一般多半在實施30多天至40多天間會評估當事人有無繼續施用毒品之傾向，最晚必須在觀察勒戒期滿7日前陳報結果，若加上公部門往來公文時間，當事人多半在45天至60天間才能返家。

根據《觀察勒戒處分執行條例》，若朱男在觀察勒戒後沒有繼續施用毒品傾向，可望獲得檢方命令釋放，且即使未獲檢方命令，勒戒所也可直接將其釋放，再另行通知檢方；但若觀察勒戒後仍有施用傾向，檢方可能就會聲請將他送往戒治處所進行強制戒治。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 「土豪哥」朱家龍因涉嫌吸食二級毒品，今被台北地院裁定送往土城勒戒所觀察勒戒，農曆新年將無法回家團圓。（記者王藝菘攝）

    「土豪哥」朱家龍因涉嫌吸食二級毒品，今被台北地院裁定送往土城勒戒所觀察勒戒，農曆新年將無法回家團圓。（記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勒戒 勒戒所 土豪哥 強制戒治 朱家龍 觀察勒戒
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：「土豪哥」送觀察勒戒 若戒不掉就得強制戒治


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.