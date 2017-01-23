「土豪哥」送觀察勒戒 若戒不掉就得強制戒治

2017-01-23 20:02

〔記者黃欣柏／台北報導〕「土豪哥」朱家龍因涉嫌吸食二級毒品，今被台北地院裁定送往土城勒戒所觀察勒戒，農曆新年將無法回家團圓。據了解，觀察勒戒時間依法不得逾2個月，實務上約40天時會觀察其狀況，若屆時仍有繼續施用毒品之傾向，檢方將會聲請強制戒治。

據悉，觀察勒戒屬於一種「保安處分」，目的在於預防當事人再犯，時間依法不得超過2個月，一般多半在實施30多天至40多天間會評估當事人有無繼續施用毒品之傾向，最晚必須在觀察勒戒期滿7日前陳報結果，若加上公部門往來公文時間，當事人多半在45天至60天間才能返家。

根據《觀察勒戒處分執行條例》，若朱男在觀察勒戒後沒有繼續施用毒品傾向，可望獲得檢方命令釋放，且即使未獲檢方命令，勒戒所也可直接將其釋放，再另行通知檢方；但若觀察勒戒後仍有施用傾向，檢方可能就會聲請將他送往戒治處所進行強制戒治。

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