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基隆縱火燒妻案 家防官誤輾碎家暴聲請簽呈被記過

2017-01-23  19:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子陳清輝不滿李姓妻子疑有小王，9日竟縱火燒妻。事後卻有民眾指出，李女案發前曾向基隆市警一分局聲請暫時家暴保護令，卻未核發，才會發生憾事。警方調查發現，皆有依程序處置，但案發後改以聲請緊急保護令時，處理該案件的家防官，不慎將先前聲請的簽呈碾碎，並不影響保護效力。分局認為劉員有違失，將記過處分。

警方指出，李姓婦人去年12月29日曾到第一分局南榮路派出所報案指出，駕駛的車輛遭丈夫陳清輝破壞。承辦的警員依規定製作筆錄並填製家庭暴力事件通報表，移請分局家防官聲請暫時保護令；本月4日李婦及其家屬到分局製作筆錄，警局依規定協助被害人填寫保護令聲請書狀，提供被害人安全計畫書。

9日分局長李宇桂得知李婦遭丈夫焚燒重傷，事態嚴重，立即指示承辦劉姓家防官將李女聲請暫時保護令，改以聲請緊急保護令，重新陳核後，並於同日送交基隆地方法院審理核發緊急保護令獲准，並由家防官將保護令立即送達予相對人簽收；但承辦人誤以為已經聲請緊急保護令，便將原先暫時保護令簽呈銷毀。

警方指出，一切流程均有依婦幼通報管理系統通報完成後立即辦理，相關業務承辦單位也有電腦系統管理，僅簽呈不慎遭銷毀，其餘筆錄資料均有保存，未影響當事人權益。

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  • 基隆市警一分局劉姓家防官因誤銷毀受暴婦人的聲請簽呈，遭警局記過處分。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警一分局劉姓家防官因誤銷毀受暴婦人的聲請簽呈，遭警局記過處分。（記者吳昇儒攝）

  • 男子陳清輝（中）不滿李姓妻子疑有小王，9日竟縱火燒妻。（資料照，記者林嘉東攝）

    男子陳清輝（中）不滿李姓妻子疑有小王，9日竟縱火燒妻。（資料照，記者林嘉東攝）

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相關關鍵字： 保護令 家暴 家防官 潑汽油 潑油燒妻 緊急保護令 縱火
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