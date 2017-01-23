| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄官警集體貪瀆案 橋頭地院判重刑 新年萬歲有禮 盒家安心過年
 首頁 > 社會

辜成允相驗結束 下樓梯失足後腦著地重創不治

2017-01-23  17:48

〔記者錢利忠／台北報導〕台泥董事長辜成允前晚赴晶華酒店參加友人喜宴，宴會後他獨自從3樓下樓梯時，在下樓梯的最後3至4階樓梯時，不慎失足跌倒，後腦直接重摔倒地，經送醫搶救後，今早不幸辭世；台北地檢署今天已完成相驗，確認此案為意外，沒有他殺嫌疑，考量家屬對死因無異議，決定不解剖，遺體相驗後已發還家屬。

檢方調查，當時辜成允是獨自一人走下樓梯，並未攙扶扶手，他在下樓梯的最後3至4階時，不慎失足向後仰躺，後腦直接倒地後，身體翻轉180度滑下階梯，造成頭部外傷性創傷不治。

當時到晶華訪友並在2樓目擊辜成允失足的證人證稱，見到辜成允獨自下樓，不慎失足跌倒後滑下樓梯，旁邊並無其他人在場，他當時並不知道失足者是辜成允。檢警發現，事發現場剛好是監視器死角，並無其他監視器錄到事發經過。

廣告
  • 台泥董事長赴晶華酒店參加友人喜宴，宴會後下樓梯失足後腦著地重創不治。（資料照，記者楊雅民攝）

    台泥董事長赴晶華酒店參加友人喜宴，宴會後下樓梯失足後腦著地重創不治。（資料照，記者楊雅民攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台泥 失足 相驗 辜成允
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：辜成允相驗結束 下樓梯失足後腦著地重創不治


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.