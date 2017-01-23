辜成允相驗結束 下樓梯失足後腦著地重創不治

2017-01-23 17:48

〔記者錢利忠／台北報導〕台泥董事長辜成允前晚赴晶華酒店參加友人喜宴，宴會後他獨自從3樓下樓梯時，在下樓梯的最後3至4階樓梯時，不慎失足跌倒，後腦直接重摔倒地，經送醫搶救後，今早不幸辭世；台北地檢署今天已完成相驗，確認此案為意外，沒有他殺嫌疑，考量家屬對死因無異議，決定不解剖，遺體相驗後已發還家屬。

檢方調查，當時辜成允是獨自一人走下樓梯，並未攙扶扶手，他在下樓梯的最後3至4階時，不慎失足向後仰躺，後腦直接倒地後，身體翻轉180度滑下階梯，造成頭部外傷性創傷不治。

當時到晶華訪友並在2樓目擊辜成允失足的證人證稱，見到辜成允獨自下樓，不慎失足跌倒後滑下樓梯，旁邊並無其他人在場，他當時並不知道失足者是辜成允。檢警發現，事發現場剛好是監視器死角，並無其他監視器錄到事發經過。