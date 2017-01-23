北市槍擊案現場找到7彈孔 鄰居：黑衣人昨晚就來

警方到場調查。（記者王冠仁攝）

2017-01-23 19:17

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午4點多，10多名黑衣人搭車前往台北市新生北路68巷內的「統和營造」公司，兩派人馬疑似有糾紛，在巷弄旁談判，雙方一言不合互相叫罵、推擠，混亂中有人朝附近胡亂開了數槍。槍擊聲引起附近民眾注意，嚇得報警，黑衣人隨後也四散離去。

救護人員獲報到場，沒發現有人受傷也沒找到血跡。警方到場勘查，在附近地面、車輛、玻璃上共找到7個彈孔，研判共開7槍。警方目前正在深入調查詳細的事發經過、糾紛原因等細節。

附近鄰居說，當時看到有許多人聚集，還搞不清楚發生什麼事情，就聽到他們互相叫罵，隨後就傳來5、6聲「碰碰碰」聲響，「嚇死人了！」鄰居還說，這群黑衣人昨天晚上似乎就來現場勘查，還問「統和營造」的鄰居「這間什麼時候會有人」。