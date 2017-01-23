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與別的女人開房間 丈夫辯：只有聊天、唱歌

2017-01-23  23:01

［記者黃捷／台北報導］一名女子懷疑丈夫與傅姓女子有染，大費周章買下2人開房間的床單、被套，並撿走房內衛生紙，再報警控告2人妨害婚姻，但檢警送驗後，發現殘留的DNA都是別人的，2人也辯稱開房間只有「聊天、唱歌」，士林地檢署認為證據不足，只能處分不起訴。

處分書指出，女子去年6月16日下午偷偷跟蹤黃姓丈夫、傅女，發現2人到新北市某汽車旅館開房間，她因認2人通姦，便等2人離開後，再撿走房間垃圾桶的衛生紙，並向旅館人員買下用過的被套、被單。

警方受理女子報案，將她提供的證物送驗，並通知黃男、傅女到案說明；2人否認通姦，辯稱只有在旅館內「聊天、唱歌」，沒有發生性行為。

黃男、傅女也大方讓警方採集DNA，與字女提供的被套、被單及衛生紙上殘留的DNA比對後，發現與2人完全不符，檢察官無法認定他們有通姦、相姦犯行，因此不予起訴。

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  • 女子懷疑丈夫與傅姓女子有染，大費周章買下2人開房間的床單、被套，並撿走房內衛生紙，再報警控告2人妨害婚姻。（情境照）。

    女子懷疑丈夫與傅姓女子有染，大費周章買下2人開房間的床單、被套，並撿走房內衛生紙，再報警控告2人妨害婚姻。（情境照）。

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