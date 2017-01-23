國道1號北上58.6公里3車追撞 駕駛受傷還吃罰單

2017-01-23 19:37

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號北上58.6公里中壢路段，今天下午3點47分發生3車追撞的事故，王姓貨車駕駛疑因未保持安全距離和注意前車車況，不慎追撞前方一輛吊車和自小客車，王姓駕駛因突來的猛烈撞擊力，造成胸部剉傷，以及兩車車損，國道警察五楊分隊獲報到場處理，由救護車把傷者送醫，另花了一個小時把現場狀況排除，全案依未保持安全距離開罰。

藉此案例，國道警察提醒往年春節期間交通量大，車流交織情形多，用路人容易忽略行車安全距離，較易發生擦撞、追撞事故，以往國道事故處理時間，每回堵1公里約需花10分鐘才得以紓解，2公里更要花上約20分鐘，以此類推，如發生在春節車流量大時，後續車流不斷湧入，紓解更為困難，即使是小追撞、小事故，都將造成更多用路人的不便。

國道警察呼籲用路人於春節假期間務必小心駕駛，保持行車安全距離並注意前方車流，出門前也要詳加檢查車況避免、車輛拋錨，若發生緊急事件請立即撥打1968或110免付費專線求援。