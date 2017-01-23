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W飯店案 檢警搜3處 查扣43萬及900克安毒

2017-01-23  19:06

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，今首度傳喚負責訂房的「土豪哥」朱家龍，另約談、拘提酒店經紀人洪聖晏、江哲瑋等19人，協助釐清案情；此外，北檢表示，此案近日因獲重大進展，檢警追查毒品來源，掌握施姓、薛姓、張姓3大藥頭，今搜索3地點，並搜獲現金43萬元及安非他命900多公克。

據悉，北檢今約談的相關人可概分為3大部分；其一，是當天在W Hotel開趴的人，包含朱家龍等人，其二，是根據此案追查毒品來源所掌握的三大藥頭，其三，則是由毒品來源衍生出的施用、持有、轉讓毒品的人，共計約談、拘提19人。

北檢表示，本案近日因獲重大進展，於今日由王俊棠、許文琪檢察官共同指揮台北市刑大毒品查緝中心、信義警分局，持法院核發的搜索票3張、檢察官核發的拘票11張、傳票7張，搜索涉嫌於本案提供毒品的施姓、薛姓及張姓等藥頭住處，並搜獲現金43萬元及安非他命900多公克。

此外，檢警並同步拘提經過濾與本案供毒網絡相關的徐姓毒品人犯8名，以及通知案發前、後在場的朱家龍等8人到庭接受訊問，以釐清本案供毒、用毒之案情。

北檢表示，此案先後傳訊超過40人，調取現場監視器共擷取畫面超過250張，查閱的監視器畫面時數達578小時，承辦檢察官亦親至案發現場進行採證、勘查確認，立即訊問飯店相關人員，再依據被告等人供述，指揮警方帶同被告等人，前往現場查明關鍵證物遭毀棄之地點，並還原滅證過程。

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  • 北檢公布勘查W hotel 命案現場照片。（記者謝君臨翻攝）

    北檢公布勘查W hotel 命案現場照片。（記者謝君臨翻攝）

  • 北檢公布勘查W hotel 命案現場照片。（記者謝君臨翻攝）

    北檢公布勘查W hotel 命案現場照片。（記者謝君臨翻攝）

  • 北檢公布勘查W hotel 命案現場照片。（記者謝君臨翻攝）

    北檢公布勘查W hotel 命案現場照片。（記者謝君臨翻攝）

  • 檢警今搜索查扣現金43萬，安非他命900公克。（記者謝君臨翻攝）

    檢警今搜索查扣現金43萬，安非他命900公克。（記者謝君臨翻攝）

  • 檢警今搜索查扣現金43萬，安非他命900公克。（記者謝君臨翻攝）

    檢警今搜索查扣現金43萬，安非他命900公克。（記者謝君臨翻攝）

  • 檢警今搜索查扣現金43萬，安非他命900公克。（記者謝君臨翻攝）

    檢警今搜索查扣現金43萬，安非他命900公克。（記者謝君臨翻攝）

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標題：W飯店案 檢警搜3處 查扣43萬及900克安毒


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