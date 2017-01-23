W飯店案 土豪哥涉毒裁定勒戒 戒治所過年

2017-01-23 17:41

〔記者溫于德、謝君臨／台北報導〕W Hotel郭姓小模猝死案，台北地檢署今首度傳喚負責訂房的「土豪哥」朱家龍；先前應訊時他供稱，自己只在房內抽菸、看電視，否認參與一切；為釐清相關疑點，北檢今早除了傳朱家龍，另約談數名相關人到案說明。朱家龍方面，訊後依涉違《毒品危害防制條例》向法院聲請觀察勒戒獲准；土豪哥農曆年將在新北市土城勒戒所度過。

台北地院表示，土豪哥入所後將有30至40天的觀察期，再決定是否須勒戒期滿，原則上戒治時間不會超過2月。

北檢偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，發現「土豪哥」朱家龍、酒店經紀人洪聖晏等曾參與開趴人士，經尿液及毛髮送驗後，均驗出第二級毒品甲基安非他命、搖頭丸等成分，今天依違反毒品危害防制條例，將朱家龍等人逮捕，並聲請觀察勒戒2個月，稍早經法官裁准。