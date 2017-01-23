春節安全不打折 信義誠品今辦公安消防動態演習

2017-01-23 22:02

〔記者姚岳宏／台北報導〕農曆春節連續假期將至，台北市消防局為保障市民消費安全，今天下午還在「信義誠品」舉行自衛消防編組動態演練及公安檢測，由副市長鄧家基主持。

消防局表示，此次活動由信義誠品實施自衛消防編組動態演練，包含通報班、滅火班、避難引導班及救護班執行消防演練任務，並由消防局、建管處等5個局處組成的市府聯合稽查小組，配合進行現場聯合公安檢查，強化硬體設備和軟體管理能力，提供市民更安心的消費環境。

消防局特別呼籲，春節期間場所務必避免進出貨作業而阻擋通道、走廊，以免影響疏散避難動線。

此外，春節期間氣溫普遍偏低，消防局為加強防範一氧化碳中毒案件發生，特別提醒市民切勿因天氣寒冷而習慣緊閉門窗，避免在通風不良環境下使用瓦斯燃氣設備，造成一氧化碳中毒等人命傷亡憾事發生；且會加強爆竹煙火違規行為查處，確保民眾生命財產安全。