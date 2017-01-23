殺警案萬少丞辯「怕才拿紅絨柱」 警：下手還會怕？

2017-01-23 20:41

〔記者項程鎮／台北報導〕高等法院下午審理東區夜店殺警案，首度傳訊松聯幫大哥萬年祥之子萬少丞、資深藝人易淑寬之子易寶宏和另名被告張福生等3人，3人都否認襲警，萬少丞承認案發時曾拿起紅絨柱，但為自衛，不是要殺人，遭案發現場另名員警莊瑞源痛批，「下手的人都沒受傷，有什麼好害怕？」審判長曾淑華預定下月13日傳訊曾威豪等報告。

下午一開庭，曾淑華就詢問萬少丞和張福生，對於檢方認定兩人拿紅絨柱丟擲員警薛貞國有何意見，萬少丞承認案發時拿起紅絨柱，但辯稱因現場混亂，怕被人傷害，因此拿起紅絨柱自衛，不是要打人，後來手酸就放下來，並沒有把紅絨柱丟往薛貞國方向，張福生則否認拿起紅絨柱。

案發現場另名員警莊瑞源出庭時，痛批萬少丞等人避重就輕，莊說當時只有兩名員警值勤，卻造成一死一傷的結果，本案是一群被告共同施暴，「下手的自己人都沒受傷，死傷的是員警和夜店安管」，被叫來助陣打人，「有什麼好害怕，需要保護自己什麼？」