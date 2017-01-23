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W飯店案 涉丟棄死者手機滅證 男子10萬交保

2017-01-23  17:28

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，今天發動大規模約談，除了首度被檢方約談的「土豪哥」朱家龍之外，另約談酒店經紀人洪聖晏、小開江哲瑋、綽號「將將」的劉姓女子，以及涉嫌在案發時丟掉郭女手機的陳姓男子；今天下午4點多，陳男被依湮滅證據罪，諭令10萬元交保。

據悉，陳男今天應訊時，否認丟掉郭女的手機；但檢方先前傳喚多名曾參與開趴的成員，有人證稱陳男是受某人指示，將郭女的手機拿去河裡丟棄；檢方認為陳男涉嫌滅證，訊後諭令他10萬元交保。

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  • 陳姓男子被依湮滅證據罪，諭令10萬元交保。（記者錢利忠攝）

    陳姓男子被依湮滅證據罪，諭令10萬元交保。（記者錢利忠攝）

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