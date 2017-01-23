「土豪哥」朱家龍尿液、毛髮驗出二級毒品成分

2017-01-23 17:23

［記者錢利忠／台北報導］台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，今天下午5點，首度召開記者會說明案情進度；北檢表示，「土豪哥」朱家龍、酒店經紀人洪聖晏等曾參與開趴人士，經尿液及毛髮送驗後，均驗出第二級毒品甲基安非他命、搖頭丸等成分，今天依違反毒品危害防制條例，將朱家龍等人逮捕，並聲請觀察勒戒2個月。

北檢表示，專案小組先後已傳訊超過40人次，並調閱現場監視器畫面，及擷取相關人士進出開趴房間等截圖，畫面超過250張，認定此案出現重大進展，於今日發動搜索及約談。