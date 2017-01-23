W飯店猝死小模藥檢出爐 有高濃度「喪屍藥」

2017-01-23 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕在W飯店毒趴中猝死的郭姓小模，遺體的藥物檢驗出爐後，發現有高濃度「卡西酮類毒品」，亦即俗稱的「喪屍藥」，例如過去有名的「浴鹽（Bath Salts）」和「喵喵（Mephedrone）」等毒品，長期使用會做出暴力舉動。

據《蘋果日報》報導，食藥署指出，「合成卡西酮類物質」從2011至2015年，使用率由0.43%攀高到25.94%，每年440案件數更是增加了71倍，達到3萬1390件之多。這類藥物是中樞神經興奮劑，使用者會做出攻擊性的行為。

這類藥物被稱為「喪屍藥」，是因為2012年美國邁阿密有人吸食後，襲擊流浪漢並把對方的臉啃得面目全非，行為舉止就像電影中的喪屍。

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