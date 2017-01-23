| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄官警集體貪瀆案 橋頭地院判重刑 新年萬歲有禮 盒家安心過年
 首頁 > 社會

W飯店猝死小模藥檢出爐 有高濃度「喪屍藥」

2017-01-23  17:29

〔即時新聞／綜合報導〕在W飯店毒趴中猝死的郭姓小模，遺體的藥物檢驗出爐後，發現有高濃度「卡西酮類毒品」，亦即俗稱的「喪屍藥」，例如過去有名的「浴鹽（Bath Salts）」和「喵喵（Mephedrone）」等毒品，長期使用會做出暴力舉動。

據《蘋果日報》報導，食藥署指出，「合成卡西酮類物質」從2011至2015年，使用率由0.43%攀高到25.94%，每年440案件數更是增加了71倍，達到3萬1390件之多。這類藥物是中樞神經興奮劑，使用者會做出攻擊性的行為。

這類藥物被稱為「喪屍藥」，是因為2012年美國邁阿密有人吸食後，襲擊流浪漢並把對方的臉啃得面目全非，行為舉止就像電影中的喪屍。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 在W飯店參加毒趴的小模猝死，遺體驗出高濃度「喪屍藥」。圖為該飯店套房內部景觀，與本新聞無關。（資料照，記者鄭景議攝）

    在W飯店參加毒趴的小模猝死，遺體驗出高濃度「喪屍藥」。圖為該飯店套房內部景觀，與本新聞無關。（資料照，記者鄭景議攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： W Hotel W飯店 小模 毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：W飯店猝死小模藥檢出爐 有高濃度「喪屍藥」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.