逃逸外勞喬裝工人 安全帽露餡

2017-01-23 17:28

〔記者陳賢義／台東報導〕2名逃逸越南外勞共乘機車趴趴走，搖晃蛇行遇警擦檢加速竄逃，臨停工地喬裝工人，卻忘了脫下安全帽露餡，台東大武警分局美和所警追緝見狀，不費吹灰之力識破逮捕，2外勞濃濃腔調藏不住傻眼認罪，訊後，被依入出國及移民法移送移民署台東縣專勤隊偵處。

美和派出所所長張永輝、警員楊坤明、警員洪盛陸連袂執行交稽結合春節防制酒後駕車宣導，遠遠就看見2名共乘機車的男子，悠哉的在台9線上蛇行閒晃，示意停車受檢，2男不但未停車，反而加速狂飆，警車急起直追，追至附近1處工地不見蹤影，四處找尋發現2名男子頭戴安全帽在工地裡遊走裝忙，立判蹊蹺，趨前探問，陳姓及阮姓2名越南逃逸外勞濃濃口音藏不住，當場就逮。

大武警分局表示，法律無假期，也不分畫夜，尤其在春節期間警方更是戰鬥力滿點，籲不法份子勿心存僥倖以身試法，將賡續查察不法打擊犯罪。

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